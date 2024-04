Lecce, un seminario sulla fine del mercato tutelato

Lecce – Un problema, quello dell’aumento delle bollette di luce e gas, che sta colpendo le famiglie italiane ma anche tanti pensionati non in grado di districarsi nella giungla delle mercato energetico. A tal proposito nel sede della Cgil di via Merine a Lecce si è tenuto un incontro per informare i consumatori su come evitare le “bollette monstre”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author