Delusi, i tifosi del Casarano rinunciano alla partita per sostenere Francesco

I tifosi più focosi del Casarano, quelli del Metal Kaos, delusi per l’andamento della loro squadra, hanno annunciato di rinunciare alla partita casalinga con il Bitonto, ultima della stagione regolare, per sostenere Francesco, un amico che sta lottando per la vita all’ospedale Vito Fazzi. I fondi risparmiati dai biglietti non acquistati saranno devoluti all’associazione “Cuore e Mani Aperte-OdV” che opera nello stesso ospedale.

“Oramai da tempo, anni, cresce in noi un gran senso di delusione verso le nostre squadre, che non onorano i nostri colori, verso una società distante e verso noi stessi, divisi dall’interno come se fossimo due diverse città in contrapposizione – si legge nel comunicato stampa -. Lo sappiamo che questi sono i tempi moderni, ma non possiamo rinunciare e sentirci dei sognatori, sperando che una qualche alchimia possa farci rivivere tutto quello che hanno visto i nostri occhi e provato i nostri cuori: il Casarano, quello fatto di gente unita che è capace di affrontare anche le tifoserie più blasonate, quello fatto di amici che si ritrovano allo stadio e in trasferta, riconoscendo l’unico senso di appartenenza e di fratellanza, quello fatto di una società seria che al bisogno,

rimprovera i propri figli, ma anche li sa difendere nel momento del pericolo come più volte fece mesciu Ucciu”.

“Noi siamo il Casarano, tutto ciò non ci piace ed è per questo che domenica abbiamo deciso di impegnare il nostro tempo in modo più utile, da casaranesi che sentono la voglia di unirsi rivolgendo i nostri pensieri e le nostre preghiere verso gli amici che stanno combattendo con tutte le loro forze, in particolare a Francesco, Massimiliano, Luca e Matteo. Abbiamo deciso che saremo più utili rinunciando alla partita di domenica 5 maggio: ci recheremo presso l’ospedale Vito Fazzi, per avvicinarci a Francesco, il quale sta lottando per la partita

della vita”, continua la nota.

”Con il ricavato dei biglietti dello stadio non comprati faremo una donazione all’Associazione “Cuore e Mani Aperte-OdV” che opera presso il suddetto ospedale. Se qualcuno volesse donare qualcosa può rivolgersi ai ragazzi del Meta Kaos e se qualcuno volesse unirsi a noi per portare una ventata di Capozza a Francesco, partiremo da via Matino nei pressi dello stadio alle ore 14,30. Rispettosi delle opinioni di tutti… FORZA CASARANO”.

