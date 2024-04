San Severo, nuova proprietà: passaggio di consegne il 15 maggio

Il San Severo ha una nuova proprietà. Nella serata di lunedì 29 aprile sono state definite le ultime formalità tra i dirigenti dimissionari e la nuova società guidata da Matteo Fontanello. Il 15 maggio 2024 è la data fissata per la firma dei documenti e il passaggio di consegne. L’annuncio arriva direttamente dal club dauno, che aggiunge: “La nuova gestione è già attiva nel cercare nuovi soci e pianificare la prossima stagione per rinvigorire i colori giallogranata”. Si chiude così il capitolo della dirigenza uscente, che ha guidato il club per 14 stagioni, spaziando dalla Prima Categoria alla Serie D.

