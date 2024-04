Continuano le sentenze riguardanti il Brindisi Fc che, come avevamo anticipato dopo la procedura di messa in mora da parte dei calciatori adriatici, riguarderebbe anche alcuni atleti della passata stagione. La commissione accordi economici infatti si è espressa su due dei ricorsi presentati rispettivamente da Domenico Di Modugno e Marco Rossi che hanno vestito la maglia biancazzurra nel campionato vinto dal Brindisi in serie D nella stagione 2022/23.

Il calciatore Di Modugno ha chiesto alla CAE di condannare la società brindisina al pagamento di euro 1.100,00 a saldo di quanto pattuito nella stagione sportiva 2022/2023 con un contratto che prevedeva un compenso lordo determinato in euro 5.500,00. Il calciatore (come si legge nella sentenza) ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ma ha ricevuto solo euro 4.400,00. La società adriatica, che non si è costituita in giudizio ed è quindi stanza condannata da parte della commissione accordi economici, adesso avrà trenta giorni di tempo per saldare il calciatore e chiudere il contenzioso per non incorrere in ulteriori sanzioni che comporterebbero una ulteriore penalizzazione con l’obbligo di saldare comunque quanto pattuito entro i termini di iscrizione al prossimo campionato.

Sentenza diversa invece il calciatore Marco Rossi che ha chiesto alla CAE di condannare la società Biancazzurra al pagamento di euro 2.000,00 a saldo della stagione 20022/23, ricorso respinto per l’assenza sul contratto prodotto dal Legale del calciatore non del timbro di deposito della LND. Anche in questo caso la Società non si è costituita in giudizio.

Non è escluso che queste non siano le uniche vertenze presentate dai calciatori adriatici relative alla precedente stagione e che si unisco parallelamente alle problematiche relative al campionato appena concluso

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts