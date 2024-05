US Lecce, pullman scoperto per i festeggiamenti al termine di Lecce-Atalanta

Lecce – Con un comunicato la società di via colonnello Costadura ha fatto sapere che al termine della gara di sabato contro l’Atalanta i festeggiamenti per la salvezza vedranno la presenza del pullman scoperto con i protagonisti giallorossi a festeggiare con per vie della città.

L’U.S. Lecce comunica che, al termine della gara Lecce – Atalanta in programma domani alle ore 18, squadra, staff tecnico e società ringrazieranno i tifosi allo stadio con un giro di campo per poi salutare tutta la tifoseria presente in città a bordo di un pullman scoperto che, muovendo dallo Stadio Via del Mare, si recherà in Piazza Sant’Oronzo alle ore 21:30. Tale iniziativa nasce dalla consapevolezza che la partecipazione al terzo campionato consecutivo di Serie A rappresenta un obiettivo straordinario che merita di essere condiviso con tutti i tifosi, inclusi quelli che non potranno assistere alla partita.

