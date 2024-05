Boccia: ‘Destra vergognosa, non firma dichiarazione Ue su Lgbtiq+’

“Nel giorno in cui l’Europa celebra la giornata dei diritti LGBTQ+ la destra decide di non firmare una dichiarazione per politiche europee a favore delle comunità arcobaleno. È vergognoso. Pur di prestare il fianco in campagna elettorale alla destra più becera, omofoba e intollerante giocano sulla pelle delle persone discriminate. Il Pd continuerà a battersi per una legge contro l’omotransfobia, ci abbiamo già provato con la legge Zan, affossata in maniera meschina, ci riproveremo. Perché la tutela dei diritti civili non è una questione negoziabile”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, parlando dal palco di Avetrana (Taranto) durante un comizio elettorale.

