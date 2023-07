Virtus Francavilla, movimenti in entrata: Rota dopo Artistico

FRANCAVILLA F.NA – Primi movimenti di mercato per la Virtus Francavilla anche in entrata, dopo la separazione con Patierno, Idda e Maiorino: per l’attacco arriva Artistico dal Parma, mentre per la difesa si punta a Rota dell’Alessandria (possibile scambio con Enyan).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp