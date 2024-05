Serie C, Monopoli: Gelmi e Dalmasso si giocano il posto tra i pali nella serie playout

Il Monopoli si prepara alla sfida più importante dell’anno, quella che lo vedrà impegnato nella serie playout contro la Virtus Francavilla. Andata in terra brindisina domenica 12 maggio, molto probabilmente alle ore 18, ritorno alle ore 20.30 di domenica 19 maggio al Vito Simone Veneziani, con le questure al lavoro per decidere se sarà consentito o meno andare in trasferta alla tifoseria della squadra ospite. È il terzo confronto nella post season tra le due squadre, ma il primo assoluto nei playout. Nel 2017/2018 al Veneziani ebbe la meglio la Virtus grazie ad una rete di Partipilo, neopromosso in Serie A con il Parma, nella stagione 2021/2022, invece, il Monopoli guidato da Colombo ebbe la meglio proprio sulla Virtus di Taurino grazie ad un gol su calcio di rigore di Mario Mercadante. Dubbio portiere per l’allenatore biancoverde: Dalmasso ha fatto molto bene nell’ultima uscita contro il Messina ed ha già esperienza di post season con il Foggia. Gelmi, invece, è stato una garanzia durante la stagione regolare ma è leggermente acciaccato ed è stato fuori nelle ultime due di campionato. Lo staff ha una settimana di tempo per decidere, ancora qualche giorno e si entrerà nel vivo di questa serie playout.

