Si è tenuta l’assembla dei soci per il rinnovo delle cariche del Distretto Urbano del Commercio, il nuovo Consiglio direttivo e il Presidente.

All’unanimità l’assemblea ha espresso la volontà di designare la figura del presidente in seno all’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore alla Crescita Roberto Ruggieri.

A maggioranza dei presenti è stato altresì nominato il nuovo Consiglio direttivo confermato nella presenza dei tre soci fondatori il Comune di Martina, Confcommercio e Confesercenti questi ultimi rispettivamente nelle persone di Michele Deanna (Presidente Confcommercio Martina Franca) e Andrea Liuzzi (Delegato Confesercenti Martina).

“Accolgo con grande entusiasmo questa nomina, soprattutto perché i soci del DUC -ha sottolineato l’Assessore alla Crescita Roberto Ruggieri– hanno manifestato all’unanimità la volontà di attribuire la presidenza all’Amministrazione Comunale, a garanzia della imparzialità e della equità nello svolgimento del ruolo. Il DUC riveste un’importanza cruciale nello sviluppo e nella pianificazione strategica delle iniziative e delle misure a sostegno delle nostre attività commerciali che da sempre costituiscono a Martina uno dei volani principali dell’economia del nostro territorio. Mi impegnerò con la massima attenzione e dedizione, unitamente al direttivo, affinché le risorse messe a disposizione dalla Regione vengano utilizzate in maniera ottimale per la valorizzazione e la crescita del settore. Ciò avverrà ponendo al centro la partecipazione e l’ascolto di tutti i soci dell’assemblea e recependo indicazioni e proposte da loro avanzate già nella seduta odierna in cui erano presenti in gran numero, evidenziando voglia di partecipazione e intenti propositivi”.

