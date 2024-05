Bari 2024, Laforgia: un piano comunale per la salute

Bari – Un piano comunale per la salute e maggiore assistenza per le donne che si trovano nella condizione di voler o dover abortire: sono le proposte di Michele Laforgia, candidato a sindaco di Bari per un pezzo di centrosinistra. Per Leccese e Romito, invece, è il momento del tour nelle periferie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author