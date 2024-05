Eccellenza, finale playoff Bisceglie-Ugento in diretta su Teleregione

Una tra Bisceglie e Ugento festeggerà la promozione in Serie D. La finalissima, che si giocherà sul sintetico della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sarà trasmessa in diretta su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre, a partire dalle 16.30 di domenica 5 maggio. Sarà possibile seguirla anche in streaming su teleregionecolor.com.

