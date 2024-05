Serie D/H, Angri-Barletta in diretta su Antenna Sud Extra

Vincere e sperare. Non ha alternative il Barletta di Salvatore Ciullo, che per la 34a e ultima giornata del Girone H della Serie D sarà di scena ad Angri. Anche i campani hanno l’obbligo di vincere e sperare nel successo del Casarano sul Bitonto per conquistare la salvezza evitando l’appendice dei playout grazie allo scarto superiore ai sette punti. Ecco perché è una sfida da seguire tutta d’un fiato, che Antenna Sud Extra vi trasmetterà in diretta sul canale 92 del digitale terrestre, a partire dalle 15.00. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su antennasud.com.

