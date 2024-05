Bari, le ultime pre Cittadella: ritornano Maiello e Puscas, out Edjouma

Tornano a disposizione Maiello e Puscas, esce dalla lista dei convocati Malcom Edjouma, infortunato nella rifinitura del sabato. Il Bari si prepara alla sfida contro il Cittadella, decisiva per le sorti della classifica della formazione di Giampaolo, che dovrà necessariamente vincere per evitare con una giornata di anticipo la retrocessione diretta.

Il Bari dovrà ritrovare la vittoria che manca ormai da undici turni, dalla sfida contro la Feralpisalò che si è giocata il 17 febbraio. Per farlo bisognerà battere un Cittadella che con 45 punti in classifica ha ancora qualche chance di giocarsi i playoff. Di Cesare e compagni dovranno blindare la porta, violata da ben undici gare di fila e cercare di segnare almeno un gol e migliorare quella graduatoria che vede i biancorossi come il quartultimo attacco della cadetteria.

Giampaolo non dovrebbe discostarsi dal 4-2-3-1 con la conferma di Pissardo tra i pali e la difesa formata da Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci, la stessa vista in casa contro il Parma. In mezzo al campo Maiello torna ma non sarà in campo dal primo minuto, con Benali pronto ad affiancare Maita. Nel trio di trequartisti possibile spostamento a destra per Aramu a discapito di Kallon, con Sibilli a trequarti e il ritorno dal primo minuto di Morachioli a sinistra, con Nasti titolare e Puscas pronto a subentrare nella ripresa.

I convocati:

PORTIERI: 12.PELLEGRINI, 22.BRENNO, 38.PISSARDO

DIFENSORI: 5.MATINO, 6.DI CESARE, 19.GUIEBRE, 21.ZUZEK, 23.VICARI, 25.PUCINO, 31.RICCI, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 8.BENALI, 17.MAIELLO, 14.LULIĆ, 44.ACAMPORA

ATTACCANTI: 9.NASTI, 11.ACHIK, 20.SIBILLI, 32.COLANGIULI, 47.PUSCAS, 49.ARAMU, 77.MORACHIOLI, 91.KALLON

