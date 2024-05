Cerignola, il Giugliano desta bei ricordi. I precedenti

CERIGNOLA – Cerignola-Giugliano in terra ofantina è un po’ la partita del destino. Una di quelle che deve sempre contare qualcosina in più rispetto alle altre, lo dice la storia di queste ultime due stagioni. L’11 settembre del 2022 resterà per sempre nella mente dei tifosi gialloblù, quel gol di Malcore a tempo quasi scaduto valse la prima storica vittoria in Serie C dell’Audace che, da matricola terribile, avrebbe poi fatto tremare le grandi fino al primo turno nazionale degli spareggi. Non è stato da meno l’ultimo Cerignola-Giugliano, quello disputato pochi giorni fa, valso la seconda qualificazione consecutiva ai play off degli ofantini, abili a risolvere la pratica con tre reti in mezzora firmando il sorpasso diretto proprio alla squadra di Bertotto. Al “Monterisi” le cicogne sono imbattute contro il Giugliano, avendo trionfato anche due anni fa ai trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D.

Adesso però, sarà un’altra musica, un dentro-fuori, campani chiamati al tutto per tutto con un solo risultato a favore, al contrario dell’ultima sfida di campionato. Raffaele ha però accumulato certezze in questo finale di stagione, il suo 3-5-2 è ormai collaudato, per il primo turno play off rientreranno Krapikas, Tascone e molto probabilmente Martinelli, pedine di spessore per il tecnico siciliano. Il portiere lituano è pronto a riprendersi i pali nonostante un gran Barosi, Martinelli dovrà vedersela con uno tra Gonnelli e Visentin, Tascone completerà la mediana insieme a Capomaggio e Sainz-Maza. Non ci sarà Ruggiero, out dopo l’operazione al menisco, in dubbio anche la presenza di Bezzon, reduce da una distorsione alla caviglia. Avviata, intanto, la prevendita, grande entusiasmo in città: previsto un “Monterisi” pieno e colorato.

