Playoff, Taranto-Latina a porte aperte: anticipata la prevendita

Risolte dal Comune a tempo di record le criticità sollevate dal Gos durante la riunione di sabato 4 maggio, Taranto-Latina, valida per il primo turno playoff del Girone C della Serie C, si giocherà regolarmente a porte aperte.

Alle 12.00 di lunedì 6 maggio ci sarà comunque la ricognizione secondo l’ultimatum imposto dalle istituzioni, ma la società del Taranto ha deciso di anticipare la partenza della prevendita, inizialmente fissata proprio per lunedì 6 maggio.

Il club comunica “che dalle 13:00 di domenica 5 maggio inizia la prevendita dei tagliandi per partecipare alla gara Taranto-Latina, in programma martedì 07 maggio alle ore 20:30 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per il Primo Turno Playoff del Girone C. Non sono valide tessere omaggio e abbonamenti sottoscritti all’inizio del girone di ritorno. Tutti i tagliandi sono disponibili esclusivamente online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita convenzionati vivaticket”.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

