Serie C/C, playoff: gli arbitri designati per il primo turno

Gli arbitri designati per il primo turno dei playoff del Girone C della Serie C, in programma martedì 7 maggio.

CERIGNOLA-GIUGLIANO: Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Michele Piatti di Como e Pierpaolo Carella di L’Aquila

IV: Valerio Pezzopane di L’Aquila

PICERNO-CROTONE: Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Davide Conti di Seregno e Manuel Marchese di Pavia

IV: Andrea Calzavara di Varese

TARANTO-LATINA: Mattia Caldera di Como

Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre

IV: Michele Delrio di Reggio Emilia

