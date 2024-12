Matera-Ugento 1-0 – La rete di Sicurella manda i biancoazzurri a tre punti dalla vetta

Quando non si riesce a chiudere le partite, è importante essere bravi a non subire la beffa. Il rischio è stato corso. Perché il Matera non trova il raddoppio e nel finale Brahja ci mette una pezza sulla conclusione di Sanchez su punizione. È l’unico rischio ce corrono i biancoazzurri che portano a casa la quarta vittoria consecutiva, il settimo risultato utile di fila e sono a tre punti dal primo posto. Il tutto, grazie alla rete di Sicurella che firma la vittoria contro un Ugento che ha comunque avuto il merito di aver tenuto il match aperto fino alla fine.

LE SCELTE – Senza Tanasa infortunato e Casello squalificato, Torrisi conferma il 4-2-3-1 con le novità di Malara, a destra, in difesa e di Berardocco a centrocampo. Confermata anche la presenza di Kernezo sulla trequarti con Di Piazza unica punta. In casa Ugento, Oliva conferma il 3-5-2 con le novità di De Santis in difesa, l’ex Teyou in mezzo al campo e Rossi nel tandem d’attacco.

PRIMO TEMPO – Biancoazzurri che partono subito forte, provando qualche sortita offensiva. Il vantaggio, però, arriva poco dopo il quarto d’ora. Da terra, Burzio recupera palla e serve sulla testa di Sicurella un perfetto assist che il numero 8 incorna semplicemente in rete. Il canovaccio del match non cambia. Il Matera spinge e poco prima della mezzora sfiora il raddoppio. Sgroppata di Kernezo che serve Malara: palla al centro per Sicurella che manda di un nulla a lato. Ancora biancoazzurri qualche minuto dopo. La difesa dell’Ugento la combina grossa: Di Donato sbaglia il rinvio, serve palla a Burzio che ignora Di Piazza tutto solo in area e calcia in porta, regalando palla al portiere ospite. Giallorossi che non trovano la reazione e nel finale, il Matera, non riesce ad approfittare di qualche sortita su entrambe le fasce per trovare il raddoppio.

SECONDO TEMPO – La vera risposta dell’Ugento arriva su punizione. Al 2’ è Ruiz a provarci dal limite: conclusione telefonata per Brahja. Pochi minuti dopo, il Matera sfiora nuovamente il raddoppio. Burzio entra in area e ci prova: Di Donato si oppone ma Kernezo e Di Piazza non ne approfittano. Clamorosa, invece, l’occasione poco dopo il quarto d’ora. Burzio vince un rimpallo e serve sui piedi di Di Piazza un pallone da stampare in rete ma a tu per tu con Di Donato calcia incredibilmente a lato. Ancora biancoazzurri al 21’ con Kernezo che in piena area prova un bel diagonale: palla deviata in corner. Il numero 14 ci riprova anche dopo la mezzora, quando mette al centro un buon pallone per Di Piazza che a sua volta serve Coquin che ci prova: Di Donato blocca. Il Matera non riesce a raddoppiare e nel finale, l’Ugento va davvero ad un passo dal pareggio. Punizione dal limite di Sanchez a giro ma grande respinta di Brahja che nega il pareggio ai salentini e mette il timbro sulla quarta vittoria dei biancoazzurri.

IL TABELLINO

Matera-Ugento 1-0

Reti: al 17’ pt Sicurella (M),

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Baldi, Tazza, Malara, Zampa, Berardocco (dal 23’ st Marigosu), Burzio (dal 23’ st Coquin), Sicurella, Kernezo (dal 40’ st Cavallo), Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Spinelli, Napolitano, Carbone, Tomaselli, Semonella. Allenatore: Torrisi.

Ugento (3-5-2): Di Donato, De Santis, Uneida, Martinez, Romano (dal 14’ st Inguscio), Teyou, Ruiz (dal 16’ st Amabile), Grisley (dal 23’ st Mariano), Navarro (dal 26’ st Sanchez), Ancora, Rossi. A disposizione: Iacovino, Bedini, Lezzi, D’Amico, Grannicelli. Allenatore: Oliva.

Arbitro: Atanasov di Verona.

Assistenti: Scipione di Firenze e Terrenzi di Pescara.

Note: Ammoniti: Zampa, Burzio, Berardocco, Malara (M) e Rossi, Uneida (U). Angoli: 6-2 per il Matera. Recupero: 3’ pt e 5’ st. Spettatori: 2000 circa con una decina dei quali ospiti.

