Fasano, Corvino: “Importante aver vinto, abbiamo cambiato rotta”

Vincenzo Corvino, match winner che ha firmato la vittoria del Fasano per 1-0 sul Francavilla in Sinni, è intervento così nel post partita:

“Dal cambio della guida tecnica abbiamo cambiato rotta, anche sul piano mentale. Sono contento per il gol e per i tre punti, avevamo bisogno di respirare un po’. Non essendoci una prima punta, nel 3-4-2-1 possiamo invertirci con le posizioni ed è più complicato starci dietro. Il Francavilla in Sinni è un’ottima squadra, noi ci siamo abbassati un po’ di più negli ultimi minuti. Importante aver vinto”.

