Monopoli, Miceli: “Spero che la situazione del Taranto si possa risolvere”

La sfida tra Monopoli e Taranto ha rappresentato un duello tra presente e passato per Mirko Miceli. Il difensore dei biancoverdi, autore di una prova autorevole nel 4-0 con cui i padroni di casa hanno battuto gli ionici, ha commentato così il successo ai microfoni di Antenna Sud: “Queste partite sono molto insidiose. Temevo questa gara per una possibile reazione d’orgoglio del Taranto. Siamo stati bravi ad approcciare bene la sfida, i rossoblu hanno avuto una buona reazione nella ripresa per demeriti nostri ma dopo una strigliata ci siamo svegliati. Il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere la salvezza. Ci siamo vicini e possiamo cercare di fare un altro tipo di campionato. Il girone di ritorno, però, è completamente diverso e i punti valgono doppio. Abbiamo fatto un buon cammino e ora vogliamo confermarci. La piazza di Taranto mi ha trattato benissimo, credo di essere entrato nel cuore dei tifosi. Avevo scelto di tornare in riva allo Ionio per questi motivi e per mister Capuano. Questa gara è diversa dalle altre, mi dispiace vedere gli ionici in questa situazione. Mi piange il cuore, spero che tutto si possa risolvere e che Taranto possa prendersi ciò che merita”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author