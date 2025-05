Bisceglie, presentato il progetto “Cosmopolita”

Un progetto di rete per contrastare la violenza di genere e promuovere la visibilità femminile in tutti gli ambiti della vita: è stato presentato a Bisceglie, nella sala degli specchi di Palazzo Tupputi, “Cosmopolita”, iniziativa finanziata con 200.000 euro dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Classificatosi secondo su oltre 500 proposte a livello nazionale, il progetto coinvolge diversi Comuni, tra i quali è Francavilla Fontana a fare da capofila, università e associazioni come Toponomastica Femminile e L’Isola che c’è, con l’obiettivo di promuovere cultura, scienza e parità partendo dai territori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author