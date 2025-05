Bari, ore chiave per il futuro: Longo verso l’addio, il punto sui rinnovi

Sono ore chiave, queste, per il Bari di Luigi De Laurentiis. L’imminente arrivo del numero uno del club biancorosso in città apre di fatto la programmazione della stagione che verrà: il presidente incontrerà nelle prossime ore i due direttori sportivi Magalini e Di Cesare e con loro parlerà di budget da mettere sul mercato e di ambizioni per l’annata sportiva che inizierà nei prossimi mesi. Dando per scontate le loro conferme, si passerà poi a definire il destino dell’allenatore. Moreno Longo è ancora sotto contratto con la società di Via Torrebella fino al giugno del 2026, ma l’intenzione al momento sembra quella di separarsi anticipatamente da lui, anche e soprattutto per volontà dei già citati due direttori sportivi. Novità importanti, in questo senso, sono attese per i prossimi giorni, ma il divorzio sembra l’ipotesi più percorribile.

Capitolo rinnovi: c’è l’intesa di massima per il prolungamento del contratto di Raffaele Pucino, il cui accordo precedente andava in scadenza nel prossimo giugno. Il difensore campano dovrebbe legarsi ai pugliesi fino al giugno del 2026, per un ulteriore anno dunque, completando così la sua quinta stagione consecutiva in riva all’Adriatico. Destino opposto, sotto questo punto di vista, per gli altri due giocatori in scadenza di contratto, Raffaele Maiello e Nicola Bellomo: a entrambi non verrà fatta alcuna proposta di rinnovo e così il primo potrebbe rimanere in Puglia, ma scendendo di categoria e accettando la corte del Casarano, mentre il secondo dovrà valutare il da farsi.

Chi un contratto solido lo ha, sono Mattia Maita e Mehdi Dorval, attesi però da percorsi differenti: per il primo è pronto un rinnovo fino al 2027 con possibilità di diventare capitano in caso di addio di Francesco Vicari, mentre per il secondo in estate si apriranno le porte di una cessione. Su di lui, dopo l’ultima super stagione, non mancano le offerte e gli interessi anche da parte di club di categoria superiore.

