Taranto Comix di Primavera l’11 e 12 maggio

L‘evento dedicato a fumetti, cosplay e videogiochi è diventato uno dei più attesi appuntamenti pugliesi, richiamando appassionati e professionisti da ogni parte della nostra regione e dall’Italia.

Il compito di dare un volto a questa edizione è stato affidato all’autrice tedesca Stephanie Hermes, meglio conosciuta con il nome s0s2, questo per procedere con l’internazionalizzazione dell’evento. La sua presenza è inoltre legata a un tema molto caro al Taranto Comix, ossia la salvaguardia dell’ambiente marino. La sua sirenetta Tidy è arrivata a Taranto a dorso dei delfini protetti dalla Jonian Dolphin Conservation. Le due realtà si incontreranno sul palco del Mon Reve per parlare di ecosostenibilità.

“Voglia di stare insieme e condividere le proprie passioni, questa nuova edizione del Taranto Comix primaverile metterà in scena una due giorni di assoluto divertimento – commentano gli organizzatori Luigi Minonne e Andrea Romandini –. Come lo scorso anno, punteremo sulle eccellenze della nostra città, ossia mare, ospitalità ed enogastronomia; confermata la location: il Mon Reve Ecogreen Resort, luogo perfetto per celebrare questa festa. Ringraziamo il Comune di Taranto per il patrocinio morale”

Quali sono le novità di questa edizione del Taranto Comix “Sunny, Funny… Happy Days”?

La prima grande novità di questa edizione è la presenza di tanti ospiti molto apprezzati dal pubblico. Ecco chi sono, nel dettaglio:

– Maurizio Merluzzo, noto doppiatore e content creator, seguitissimo da anni su tutti i social. Abbiamo mantenuto una promessa fatta da tempo al nostro pubblico. Maurizio sarà presente nella giornata di domenica 12 maggio con uno spettacolo di doppiaggio improvvisato sul palco e un doppio meet & greet con il pubblico;

– Gianluca Iacono, la voce di Vegeta sbarca a Taranto. Uno dei più istrionici doppiatori del panorama nazionale attende il suo pubblico nelle due giornate con eventi sul palco e meet & greet;

– Yoshiko Watanabe, la nostra prima ospite giapponese. La Principessa Zaffiro, Astro Boy e Kimba sono solo alcuni dei gloriosi anime che la sensei ha contribuito a creare nel corso degli anni. Un grande nome, un altro segnale di forte crescita della manifestazione.

– Krisfits, influencer e content creator, seguitissima da tutti gli appassionati di manga, specializzata del genere hentai. Per i più appassionati, l’autrice terrà un incontro riservato presso il bistrot del Mon Reve (posti prenotabili, fino ad esaurimento, su Eventbrite).

Ovviamente grande spazio ai fumetti e a coloro che li realizzano. Il pubblico del Taranto Comix avrà modo di incontrare e conoscere:

– Il Baffo , al secolo Giulio Mosca, è un fumettista/poeta diventato celebre per le sue vignette a tema sentimentale. Al Taranto Comix presenta “Salsedine”, il suo ultimo lavoro per Feltrinelli Comics ;

– g razie alla collaborazione con Saldapress , l’artist alley del Taranto Comix ospiterà Frekt , sceneggiatore del fumetto “Ramiro” nonché noto standup comedian, e la coppia Alessandro Ranaldi e Vincenzo Mirra , autori del fumetto “New Taste”, presentato a Taranto in anteprima.

Immancabile lo spazio dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Grazie alla collaborazione con il Mondadori Bookstore di Via De Cesare, 35 – Taranto, abbiamo il piacere di ospitare Ameli la quale ha inserito Taranto in un tour di pochissime tappe in cui presenterà il suo libro “Il ritmo dei sogni”, in uscita il 7 maggio e le cui copie saranno disponibili al Taranto Comix.

Prosegue la collaborazione con Tunuè che per questa edizione presenta i volumi dedicati a due fortissimi personaggi: Sonic e Spongebob. Tutti i bambini potranno partecipare a dei quiz a loro dedicati e divertirsi a disegnare e colorare il famoso riccio e la celebre spugna (in area Grafite Kids).

Altre due grandissime novità sono:

– Marvel Breakdown , un dibattito sull’attuale stato di salute dei film ispirati ai supereroi Marvel. Sabato 11 Maggio, tavola rotonda con Zeth Castle e Pino Cuozzo (quest’ultimo torna a Taranto dopo tanti anni per presentare, tra l’altro, io suo nuovo progetto).

– Apulia Gaming , per la prima volta al Taranto Comix avremo ben 8 postazioni con simulatori di guida all’avanguardia (in zona terrazza panoramica).

IL PALCO

Tutti gli ospiti e le attività citate si svolgeranno prevalente sul palco del Taranto Comix affidato alla conduzione degli inossidabili Francesco e Riccardo e dal mattatore Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria il quale, oltre ad aver messo in piedi la maggior parte dei contenuti previsti per questa due giorni, torna a Taranto con due imperdibili INK WARS, ossia la sfida tra fumettisti che disegnano dal vivo mentre si raccontano:

– Il Baffo vs Alessandro Ranaldi , sabato 1 1 maggio;

– Andrea Buongiorno vs Alessandro Amoruso , domenica 12 maggio.

AREA GIOCO VISTA MARE

Si conferma l’Area Gioco, curata da MEK TOYS di Talsano e in collaborazione con DV Giochi / Ghenos e l’Associazione La Tana dei Goblin (Taranto). Saranno presentate tutte le novità marchiate Ghenos e Dv Giochi.

Ritorna il Gruppo Modellisti Jonici che omaggerà i più piccoli con kit di montaggio e un workshop sul modellismo.

Grande novità di questa edizione è rappresentata dalla presenza della Delorean DMC-12, direttamente dal film Ritorno al Futuro

LE ATTIVITÀ DEDICATE AI BAMBINI

Oltre a tutta l’area gemes sopra menzionata e ai tanti ospiti a loro dedicati, i più giovani metteranno alla prova la creatività partecipando ai corsi gratuiti di disegno organizzati da Grafite Kids. Non solo, con il “Cosplay Challenge Kids”, giovanissimi cosplayers potranno indossare i panni dei loro personaggi preferiti.

COSPLAY

E a proposito di cosplay, non poteva certo mancare anche quest’anno la Gara Cosplay – grazie alla collaborazione di Lady Nakama del Nakama Comics&Manga – con la sfilata canonica del sabato e la premiazione della domenica. Agguerritissimi cosplayers si sfideranno sfilando su una passerella appassionante ed estrosa e mostreranno i loro costumi per aggiudicarsi il titolo di: Miglior Cosplay Maschile – Miglior Cosplay Femminile – Miglior Gruppo Cosplay – Miglior Cosplay in assoluto.

Non mancheranno i raduni tematici per tutti i cosplayers, tra i quali:

– Genshin Impact & Star Rail , raduno organizzato da Got Puglia (domenica 1 2 maggio);

– Cosplay Spaiati (come le calze), mega raduno pensato per tutti qui cosplay più “solitari”. Anche quest o raduno è organizzato da Otaku.

ARTIST ALLEY, SCUOLA DI FUMETTO, CASE EDITRICI

Il Taranto Comix darà sempre massimo risalto ad autori ed editori, soprattutto locali.

Ecco la squadra di fumettisti, illustratori e creators che troverete in Artist Alley: Raffaele DE LEO, Andrea Buong BUONGIORNO, Alessandro AMORUSO, ROZENBERRY, COMA EMPIRICO, Piero MOLENDINI e la giovanissima Sofia BALESTRUCCI.

Si rinnova la collaborazione e la presenza di Grafite Scuola di Fumetto, Design e Illustrazioneche quest’anno sarà presente con gli autori Gian Marco DE FRANCISCO, Francesca VIVACQUA, Giuseppe SANONE, Fabrizio MALERBA, Luca DARETTI, Valerio PASTORE, Giuseppe LATANZA, Gaia FAVARO, Benedetto GEMMA, Marina MUNDO e Sissi PROCURA.

Presenti anche due nuovissime realtà editoriali:

– GIALLOCHINA con Laura PAPA e Alessandro GRECO

– PENNA NERA con Alessio Fortunato e tantissimi altri autori

MERCHANDING UFFICIALE

Grazie agli amici di All T-Shirt, il merchandising ufficiale del Taranto Comix è disponibile sul sito https://www.allt-shirt.it/

FOTO E VIDEOREPORTAGE

Passo1 si occuperà di immortalare i momenti salienti con foto e sensazionali riprese video.

COSTO BIGLIETTO

Sabato 11 Maggio: 10,00 euro (dalle 11 alle 21)

Domenica 12 Maggio: 10,00 euro (dalle 10 alle 21)

Ingresso libero per disabili (paga solo l’accompagnatore) e bambini fino a 3 anni.

I biglietti saranno disponibili al botteghino del Mon Reve durante la manifestazione, oltre ad essere già disponili:

– on line, sul sito www.postoriservato.it/elenco-date.html?idEvent=2513

– biglietterie fisiche presso Nakama e Games Time di Taranto

Info 349 8784615 – 328 4275021 Pagina Facebook ed Instagram @TarantoComix

L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Taranto.

