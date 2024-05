Taranto, scoperta bisca clandestina: sequestrati 20 apparecchi da gioco

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto ha condotto un intervento mirato contro il gioco d’azzardo, portando al sequestro di 20 apparecchi elettronici da gioco.

L’operazione è il risultato di un’attenta sorveglianza del territorio tarantino, che ha rivelato un anomalo afflusso di persone in una palazzina anonima, dotata di sistemi di sicurezza avanzati.

Dopo una serie di appostamenti e controlli, i militari hanno scoperto una vera e propria bisca clandestina al primo piano, con 20 apparecchi illegali tra cui videopoker e slot machine non autorizzate.

Il locale, accessibile solo a una clientela selezionata tramite riconoscimento video, è stato oggetto di sequestro insieme a una somma consistente di denaro, frutto del gioco d’azzardo.

Ulteriori indagini sono in corso per verificare il corretto pagamento delle tasse da parte del responsabile del circolo. La Guardia di Finanza continua a proteggere i giocatori da proposte di gioco illegali, garantendo la sicurezza soprattutto per i più vulnerabili, come i minori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author