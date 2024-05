Giochi Mediterraneo, De Palma: ‘In arrivo pioggia di milioni per area ionica’

“In meno di un anno, siamo riusciti a salvare i Giochi del Mediterraneo nel capoluogo ionico grazie soprattutto al grande lavoro del commissario Massimo Ferrarese. Prima del suo arrivo, l’intera organizzazione si è contraddistinta solo per i ritardi accumulati che rischiavano di sottrarre alla provincia di Taranto un evento di portata internazionale. Il lavoro del commissario ha consentito al governo di varare i decreti con cui si stanziano i primi 167 milioni di euro per la realizzazione dei nuovi impianti e la riqualificazione di quelli già esistenti. Un risultato straordinario che premia l’impegno e la determinazione del governo e del commissario: in arrivo, quindi, una pioggia di milioni di euro con cui rinnovare e potenziare le infrastrutture sportive del territorio”. Lo scrive in una nota l’onorevole Vito De Palma. deputato pugliese di Forza Italia.

