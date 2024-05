Torna il “Palio di Taranto” in diretta su Antenna Sud

TARANTO – E’ la seconda manifestazione sportiva più longeva del capoluogo ionico. Il prossimo otto maggio tornerà il “Palio di Taranto” la competizione tra barche a remi giunta quest’anno alla sua 39^ edizione. Al Castello Aragonese la presentazione dell’evento che sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Antenna Sud per il quinto anno consecutivo, a partire dalle 16.30 di mercoledì prossimo. Come sempre ci sarà la collaborazione della Marina Militare.

