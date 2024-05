Rifiuta di sottoporsi all’alcol test e minaccia i carabinieri: denunciato 56enne di Ruffano

Un 56enne di Ruffano è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi agli esami per rilevare l’assunzione di alcol o stupefacenti, e usurpazione di titoli.

L’uomo, mentre viaggiava a bordo della sua auto, lo scorso primo maggio è stato fermato in una strada di periferia dai militari, a causa dell’eccesiva velocità.

In evidente stato di alterazione psicofisica, alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti utili a verificare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti, il 56enne, però, si sarebbe rifiutato, spacciandosi per un avvocato e minacciando i militari. Alle aggressioni si sarebbe aggiunta anche la promessa di rivedersi presto in tribunale, motivo per il quale, al termine dei controlli, i carabinieri hanno proceduto con la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

