Barletta Calcio, settimana al via senza scossoni di mercato

BARLETTA – La settimana si apre senza scossoni di mercato in casa Barletta. I biancorossi restano a quota zero in termini di riconferme e nuovi acquisti e devono anche attendere di conoscere i risvolti legati alla permanenza o meno di Nicola Loiodice. L’esterno barese resta fortemente in contatto con l’Altamura: incontro iniziato in tarda mattinata tra Giuseppe Abruzzese, procuratore del calciatore, e la dirigenza murgiana, che dopo aver raggiunto i termini economici spinge per la firma sul contratto. Loiodice, però, attende l’ok di Dimiccoli alla proposta formulata nello scorso weekend da Pavarese: la sua priorità resta quella di tornare al Puttilli.

Per l’attacco si rincorrono diversi nomi, ma senza conferme ufficiali oltre ai timidi sondaggi delle ultime ore. Loris Palazzo rappresenta l’ultima suggestione, ma resta alla pari di Strambelli, Burzio, Longo, Dammacco, Sosa e Santoro: contatti e pour parler, ma ancora nessuna offerta concreta del Barletta sul tavolo dei diretti interessati. Pavarese si chiude a riccio, Ginestra attende evoluzioni, Dimiccoli invece rientrerà in città lunedì 10 luglio.

Situazione in stand-by, invece, per quel che riguarda Andrea Petta: il difensore siciliano avrebbe ricevuto una prima, corposa offerta dal Trapani, ma resta in attesa di una possibile conferma in biancorosso. Rinnovi da valutare anche con i primi elementi contattati dalla dirigenza: capitan Pollidori, poi Cafagna, Telera e Milella. Attesa anche per gli under: Venanzio resta il nome principale, sviluppi attesi in settimana o addirittura all’inizio della prossima.

