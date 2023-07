È fatta per il trasferimento di Roberto Pierno al Pescara

Roberto Pierno si separa dal Lecce dopo cinque stagioni. Il laterale barese, dopo aver svolto in mattinata le visite mediche, firmerà un triennale con il Pescara, club che ne sta acquisendo le prestazioni a titolo definitivo. Prelevato dal settore giovanile del Bari, Pierno ha vestito la casacca giallorossa per poco più di una stagione, militando nella formazione Primavera. Da gennaio 2020 è poi iniziata una breve esperienza in Serie D, fra le fila del Bitonto di Roberto Taurino, società con la quale ha raccolto otto presenze in metà campionato. Per la prima metà della stagione successiva, Pierno torna a Lecce e debutta in Serie B nei minuti finali di una gara vinta 5-1 in casa della Virtus Entella. A gennaio viene girato in prestito a Catanzaro, in Serie C, dove realizza due gol in sette presenze. Nell’estate del 2021 passa poi alla Virtus Francavilla, sempre a titolo temporaneo, ed in forza ai biancazzurri (dove ritrova Taurino) diventa subito protagonista: tre gol e sei assist in trentaquattro presenze. A prestito scaduto, la Virtus riesce a confermarlo per un’altra stagione, nella quale totalizza qualche minuto in meno rispetto all’esperienza precedente. Ora, dopo cinque anni, l’esperienza al Lecce può considerarsi definitivamente chiusa. Il classe 2001 firmerà nelle prossime ore un contratto che lo legherà al Pescara fino al 2026, restando di conseguenza nel girone meridionale di Serie C, raggruppamento in cui vanta già una grande esperienza, pur avendo appena 22 anni. Il club del presidente Sticchi Damiani manterrà comunque una percentuale del 30% sulla futura rivendita del calciatore.

