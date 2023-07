Barletta Calcio, la conferenza di presentazione e le ufficialità

BARLETTA – Il Barletta Calcio svela le prime novità sulla stagione sportiva 23/24. Conferenza stampa di presentazione allo stadio Puttilli: il presidente Mario Dimiccoli e il direttore tecnico Luigi Pavarese hanno illustrato i piani delle prossime settimane, mentre il mister Ciro Ginestra ha comunicato la composizione del suo staff. Gennaro Di Maio allenatore in seconda, Nico Ciciriello preparatore atletico, un collaboratore esterno come match analyst.

Annunciati anche i primi, nuovi elementi della rosa. Riconferme per Russo, Di Piazza e Cafagna, si lavora a quella di Milella. In porta arrivano ufficialmente i due 2004 Sapri e Paparella, gli altri under sono il 2005 Venanzio e il 2003 Sepe, rispettivamente terzino sinistro e destro. Sempre in difesa arriva Lacassia, in mezzo al campo ufficiali Marsili, Marconato e Bramati. Trattativa avanzata per il colpo Ezequiel Schelotto: il calciatore atterrerà a Bari lunedì alle 12. Chiuso anche il terzino destro 2004 della Virtus Francavilla Christian Rizzo, si avvicina Antonio Caputo dall’Altamura.

Raduno fissato tra il 30 e il 31 luglio, ritiro a Barletta e domenica 6 agosto amichevole al Puttilli contro l’Avellino.

