Questura BAT, intitolata la cappella a Giovanni Battista Vitrani

ANDRIA – La cappella della Questura della BAT intitolata alla memoria di Giovanni Battista Vitrani. L’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, scomparso a causa di un male incurabile, è stato ricordato sabato mattina con la cerimonia presso gli uffici di Andria alla presenza dei familiari.

Un momento di commozione per i parenti, ma anche per i colleghi della Questura che hanno conosciuto Vitrani durante il suo lavoro in Polizia. Ad officiare la cerimonia di intitolazione anche il vescovo Luigi Mansi.

