Barletta: un morto e quattro feriti in un incidente stradale

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre in via Minervino, a Barletta, causando la morte di una donna di 51 anni e il ferimento di altre quattro persone. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarla.

Tra i feriti, uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre gli altri tre sono stati classificati in codice giallo dal personale del 118 giunto sul posto. L’incidente ha coinvolto due auto, una delle quali alimentata a GPL, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica del sinistro.

