Bisceglie, abbandona scarti di prodotti ittici: denunciato 55enne

Un uomo di 55 anni, originario di Bisceglie, è stato sorpreso in flagranza di reato mentre abbandonava rifiuti nell’area mercatale polifunzionale di via San Martino a Bisceglie. Dopo aver parcheggiato la sua auto, ha aperto il portellone e iniziato a scaricare scarti di prodotti ittici e contenitori di polistirolo in una zona già tristemente nota per l’abbandono illegale di rifiuti. A dispetto della sua convinzione di passare inosservato, è stato fermato dalla polizia locale, che stava svolgendo un’operazione mirata a contrastare il fenomeno del “saccheggio ambientale”. L’uomo è stato denunciato penalmente per violazione delle normative ambientali stabilite dal Decreto Legislativo 152/2006, con la comunicazione del reato inviata alla Procura della Repubblica di Trani.

