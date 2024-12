Pil pugliese in crescita dello 0,8%: disoccupazione in calo al 10,1%

Nel 2024, il Pil della Puglia è previsto in aumento dello 0,8%, in linea con il tasso di crescita del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Positive anche le dinamiche occupazionali: nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione si è attestato al 10,1%, in calo di 1,8 punti percentuali rispetto all’11,9% dello stesso periodo del 2023.

I dati emergono dalla “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale – Nadefer 2025-2027”, approvata dalla giunta regionale e discussa oggi, mercoledì 11 dicembre, nella prima commissione bilancio della Regione Puglia. Durante la seduta, all’unanimità è stata approvata la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2025-2027. A maggioranza, invece, è passata la deliberazione della giunta relativa alla Nota di aggiornamento al Defr.

La commissione ha inoltre avviato l’esame del disegno di legge sul bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027. Approvati a maggioranza i primi 10 articoli, con eccezione del settimo, relativo alle modifiche sulle autorizzazioni delle strutture sanitarie pubbliche e private. La discussione proseguirà domani, con particolare attenzione all’articolo 11 riguardante il riassetto organizzativo dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (Arpal).

