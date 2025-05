Oria, evasione e truffa: un arresto e due denunce

ORIA – Evasione, truffa e stupefacenti al centro dei provvedimenti eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana tra Oria e la Città degli Imperiali.

Nel dettaglio, ad Oria, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per evasione poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso senza giustificato motivo all’esterno della sua abitazione. dopo le formalità di rito, lo stesso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto nel carcere di Brindisi.

Sempre i militari del Borgo Federiciano hanno denunciato due persone per truffa in concorso. I due sarebbero riusciti ad ottenere il pagamento di una somma di denaro per la vendita su una nota piattaforma di e-commerce di un impianto stereo, senza consegnare il prodotto all’acquirente.

A Francavilla Fontana, i carabinieri della locale stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi nei confronti di un giovane. Il ragazzo deve espiare la pena residua di un anno e 8 mesi di reclusione per violazione della normativa sugli stupefacenti, reati commessi nel 2024.

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia.

