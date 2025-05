L’ex allenatore del Foggia Zauri vicino al Campobasso

Luciano Zauri è pronto ad iniziare una nuova avventura. Come anticipato da Antenna Sud, l’ormai ex Foggia avrebbe già in tasca un accordo con il Campobasso. Zauri era stato chiamato al Foggia in periodo di grande caos, per sostituire Capuano che, a sua volta, era stato chiamato a sostituire Brambilla. Tuttavia la sua avventura al Foggia non è conclusa nel migliore dei modi essendo stato esonerato a poche giornate dal termine.

