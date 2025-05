Leuca, successo per la 7a edizione della Coppa dei Campioni Vela d’altura

Si è conclusa con successo nel Porto turistico di Santa Maria di Leuca la 7° edizione della Coppa dei Campioni della Vela d’altura 2025.

Sei le prove totali in tre giorni di regate, che hanno arrivare sul podio della classifica overall la lega navale di Trani al primo posto, con l’Italia Yacht 9.98 “UnPòPerGioco” del campione italiano in carica Niki Vescia. Al secondo posto il Dufour 40 “Costa del Salento” dell’armatore Fioravante Todisco, della lega navale di Gallipoli; seguito, al terzo posto, dall’Italia Yacht 11.98 “We Try” degli armatori Nolè e Ricciuti, del circolo nautico Onda Buena.

L’evento, organizzato dal circolo velico Smarè, affiliato alla Federazione italiana vela, dal Porto turistico Marina di Leuca e dal Comune di Castrignano del Capo, ha attratto centinaia di persone, contribuendo a promuovere il territorio e a incrementarne l’attrattività turistica.

