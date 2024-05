Incidente sulla SS275: tre auto coinvolte

Un incidente si è verificato nella serata di domenica, intorno alle 20, sulla SS275.

Ad essere coinvolte nel sinistro, avvenuto nel territorio di Surano, sono state tre auto: una Lancia Y, una Ford Fiesta, ed una Volkswagen Polo.

In seguito all’impatto, i tre conducenti sono rimasti feriti. Per loro è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto dagli ospedali di Casarano, Poggiardo e Scorrano. Le loro condizioni non sono gravi.

I rilievi sono affidati ai carabinieri del comando compagnia di Maglie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author