Ufficiale: Andrea Accardi è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Accardi. Il difensore siciliano classe 1995 è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Nel corso della sua carriera ha disputato oltre 186 partite tra i professionisti vestendo le maglie del Trapani in B, quella del Palermo e del Modena in C. Nella seconda parte della scorsa stagione ha militato tra le fila Piacenza in C. Il calciatore è a disposizione di mister Alberto Villa per gli allenamenti precampionato.