Udinese, Cannavaro: “Giocare da avversario al via del mare è sempre difficile”

Lecce – Fabio Cannavaro dopo la fondamentale vittoria esterna al via del mare non vuole assolutamente allentare la concentrazione: “Dobbiamo continuare a lavorare e rimanere concentrati. Abbiamo due partite, contro Empoli e Frosinone, che sono delle vere e proprie finali, quindi dobbiamo rimanere necessariamente sul pezzo. Diciamo che da quando sono arrivato non abbiamo mai avuto partite facili.”. “Per quanto riguarda la gestione del gruppo, io ho capito che devo puntare su tutti i miei ragazzi, questo è fondamentale.”. “Non è mai facile venire a giocare a Lecce, si mangia bene, le persone sono eccezionali, ma questo stadio è sempre una bolgia e giocarci da avversario è dura. Ci siamo meritati la vittoria contro una squadra che non ci ha regalato nulla.”.

