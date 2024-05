US Lecce, Gotti: “La nostra tifoseria voto dieci”

Lecce – Mister Luca al termine della sfida con l’Udinese non sorride nonostante la sconfitta arrivata sia stata indolore grazie alla salvezza ottenuta “dal divano” sabato sera: “Oggi abbiamo sbagliato tanto, non dal punto di vista delle idee ma dal punto di vista dell’intensità. Oggi abbiamo fatto tante cose ma le abbiamo fatte con la marcia sbagliata. Questo mi dispiace perchè lavoriamo tanto durante al settimana e non mi aspettavo una prestazione simile. Non ho avuto nessun segnale di mancanza di focus in merito alla partita. Mi sembrava una squadra sul pezzo. Mentre il risultato di questa gara è stato deciso da due disattenzioni.”. “Sul mio futuro non so davvero cosa dire in questo momento. Anche con la società abbiamo voluto rinviare ogni discorso al raggiungimento degli obiettivi. Non so quanti ragazzi di questo gruppo rimarranno. Sono tutti discorsi che faremo con la società al termine del campionato.” “Certamente col presidente, ma non solo, si è instaurato un feeling speciale.”. “In un mondo ideale ognuno cerca dentro di sè le risorse per dare sempre il massimo, poi però può accadere che giocando dopo aver conosciuto già i risultati, le motivazioni non sempre riescono ad essere quelle che la situazione richiederebbe.”. “Decisamente la nostra tifoseria voto dieci. C’erano 28 mila persone allo stadio ma certamente altre 28 mila avrebbero voluto essere sugli spalti.”.

