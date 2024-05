Playout, Monterosi-Potenza 0-1: la partita in cifre

La rete di Salvatore Caturano regala la Potenza il successo nella gara d’andata della sfida playout con il Monterosi, giocata sul sintetico di Teramo, che per tutta la stagione ha ospitato le partite dei laziali. Una vittoria che permette ai lucani di ipotecare la salvezza, visto che al ritorno basterà anche un pareggio per conservare la Serie C e ripartire. Ma vediamo la partita in cifre grazie alle statistiche di Opta.

