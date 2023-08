Viminale: ‘Nel 2023 aumentate violenze negli stadi italiani’

Nella prima parte del 2023 sono aumentati sensibilmente disordini e violenze negli stadi italiani: 115 episodi in 63 dei quali con persone risultate ferite, contro 73 (in 38 casi con feriti) registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Lo registra il dossier di Ferragosto del Viminale sulla sicurezza in Italia nella prima parte del 2023. Aumentati in parallelo gli interventi delle forze dell’ordine: 1.349 contro 1.266.

