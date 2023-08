FRANCAVILLA F.NA – Dopo i colpi De Marino e Accardi, la Virtus Francavilla è pronta ad annunciare l’approdo in biancazzurro di Francesco Forte. L’esperto portiere, ex Avellino tra le altre, arriva a titolo definitivo dal Monterosi: la trattativa, dopo aver limato gli ultimi dettagli anche con l’agente del procuratore, è alle battute finali e le parti sono pronte a mettere nero su bianco. Tra oggi e domani previsto anche l’annuncio ufficiale. Forte, poi linea a tre composta da Accardi, Gavazzi e Monteagudo: un reparto arretrato di ferro per Alberto Villa. Per quanto riguarda le uscite, infine, si registra un sondaggio della Casertana per Leonardo Perez, ma operazione complicatissima.

