Tennis, Jannik Sinner salta gli Internazionali di Roma

Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d’Italia di tennis. Il numero 2 al mondo dovrà osservare un periodo di riposo in conseguenza del problema all’anca che lo indotto al ritiro dal torneo di Madrid. “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma”. Questo l’annuncio di Jannik Sinner sulla sua pagina Instagram.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author