Max Racing punta l’attenzione sul Rally Bianco Azzurro

In questo fine settimana, la squadra Max Racing punta l’attenzione al Rally Bianco Azzurro e fa il tifo per l’equipaggio sammarinese composto da Manuele Marzi e Valentina Pelliccioni che porteranno sulle strade del FAMS la Peugeot 106 Racing Start Plus, nel nuovo allestimento curato dal team Max Racing dopo diversi step di modifiche.

Intanto, è messa positivamente in archivio la prima stagione dei colori biancoarancio nello slalom Coppa di Romagna, dove i sammarinesi Michele Belluzzi e il padre Marino si sono classificati rispettivamente al primo e al terzo posto tra le A122 storiche, e al 3° Rally Costa del Gargano, gara spettacolare e suggestiva resa memorabile dal fascino della gara in notturna nella splendida Monte Sant’Angelo con l’entrata nel centro abitato, l’accoglienza della folla di spettatori e dei fuochi d’artificio, come in una piccola Montecarlo.

In questo indimenticabile contesto, cinque equipaggi hanno portato a termine i primi preziosi primi per la corsa di Coppa Rally di Zona 8.

Hanno ottenuto il primo posto di classe il driver di Manfedonia (FG) Paolo Guerra a bordo della sua Renault Clio N3navigato da Alessandro Abatecola , di Pico (FR), il brindisino di origini romane Gabriele Bruno su Grande Punto Abarth turbo benzina 1400 RS con il leccese Marco Agagiù alle note, il tarantino di Sava Nunzio Fanelli , con la Fiat 500 Abarth 1400 RS turbo Plus insieme al foggiano Saverio Cotrufo.

Secondo posto di classe per il leccese di Surbo Mauro Leo con la sua Peugeot 208 Racing Start TB benzina 1600 Plus, coadiuvato dal giovane navigatore locale Giovanni Guerra, di Monte Sant’Angelo (FG) e, in N2 , per i campobassani Nicola Rivellino e Sandra Salotto sulla loro Peugeot 106.

