Futsal A/F, Bitonto: si apre ufficialmente il sipario sui playoff

Si apre ufficialmente il sipario sui playoff scudetto per il Bitonto C5 Femminile che nell’andata dei quarti di finale, farà visita in Lombardia alla Kick Off.

Con un ottavo posto in classifica e ventidue punti totalizzati durante la stagione regolare, le milanesi sono uno degli avversari più ostici da affrontare in quanto, come dimostrato anche nelle final eight di Coppa Italia, nelle gare ad eliminazione cambiano faccia e non è mai semplice affrontarle.

Di contro però, ci sarà un Bitonto capolista dalla prima all’ultima giornata e che, dopo il bis in coppa, vuole concederlo anche in campionato perché, come da regolamento, chi va a cucirsi il tricolore sul petto, si guadagna poi la matematica qualificazione alla prossima Champions. Un appuntamento che le leonesse neroverdi, brave a chiudere la stagione con cinquantasette punti, non vogliono assolutamente lasciarsi sfuggire. Il sogno tricolore dunque prende il via.

Gianluca Marzuoli si aspetta un turno molto equilibrato: “La Kick Off non è assolutamente quella che abbiamo visto in campionato, è una squadra che ha eliminato in coppa la seconda in classifica e quindi va presa assolutamente per le molle. Oltretutto, in questa prima partita arriviamo con le difficoltà del viaggio lungo e quindi si presenta come una grande incognita. Abbiamo lavorato bene e le feste per la coppa le abbiamo limitate a qualche giorno, poi è ripartita la preparazione per farci trovare al meglio per l’inizio dei playoff. Ce la metteremo tutta, poi vedremo se saremo stati bravi per proseguire o meno”.

Luciléia è ai terzi playoff in tre anni a Bitonto: “Indubbiamente, quando ho accettato la sfida del presidente non pensavo di vivere questa favola – dice -. E’ stato tutto bellissimo finora. E non perché abbiamo vinto, ma per la magia che c’è intorno alla squadra. In questi giorni, incontrando gli studenti nelle scuole, mi sono reso conto di come siano curiosi di conoscere tutto di noi come giocatrici e come donne, poi li ritroveremo al palazzetto per le partite. Finora è stato bellissimo, dobbiamo continuare a dare il massimo perché questa città merita il massimo. E’ il minimo che possiamo fare. Sicuramente non sarà facile, dovremo sudare parecchio e dovremmo essere al 100% per passare il turno ma dobbiamo crederci fino alla fine.

Ad arbitrare la partita Stefano Mestieri primo arbitro, Andrea Colombo secondo, Daniele Biondo addetto alle panchine Davide De Ninno al cronometro.

Appuntamento a domenica 5 Maggio al Palazzetto dello Sport del Parco Mattei a San Donato Milanese per Kick Off – Bitonto C5 Femminile. Start ore 15.00. Live Streaming come sempre su Futsaltv.it e differita integrale del match sul canale 16 di TRM Network martedì sera alle 22,30 e mercoledì alle 16:30.

