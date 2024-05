David, Emiliano esalta Michele Riondino e Diodato

“David di Donatello come miglior attore e migliore colonna sonora. Due straordinari talenti di Puglia, Michele Riondino e Diodato, raccolgono il meritato riconoscimento per un film duro come l’acciaio e luminoso come Taranto: “Palazzina Laf”. Bravissimi!”. Lo ha scritto sui social Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, commentando i premi vinti dai due tarantini: l’attore e regista Michele Riondino e il cantante Diodato.

