Europee, tutti in campagna elettorale. Von der Leyen a Roma

Roma- Ursula Von der Leyen in piena campagna elettorale atterra a Roma. Incontra il Ministro degli Esteri, Tajani e i giovani del partito nella sede della Fondazione De Gasperi. Viene contestata da un gruppo di studenti di Cambiare Rotta e Potere al Popolo fuori la sede.

Nessun incontro con la Premier, che nelle scorse settimane ha preso le distanze sul suo bis al timone della Commissione Ue. Von der Leyen era attesa all’apertura della campagna elettorale di Forza Italia. Dal Salone delle fontane alla camera dei deputati con alleanza verdi e sinistra che mette nero su bianco le proposte che intendono portare in Europa. A tenere banco è anche, il dibattito politico intorno al quale gira l’imminente scontro TV che vedrà Giorgia Meloni ed Elly Schelin scontrarsi per la prima volta. Giuseppe Conte dal palco della stampa estera parla di “Marketing ingannevole”, dice No allo scontro con Salvini e lancia una proposta di legge sull’incandidabilità in Ue per parlamentari ed esponenti di Governo

