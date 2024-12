Calendario Cc Cites 2025, un viaggio in America latina

Roma – Un viaggio in Sud America, attraverso 12 scatti che raccontano il subcontinente americano che ospita la più grande foresta tropicale del pianeta, dove la bellezza della natura e la ricchezza delle specie animali

e vegetali si uniscono alla straordinaria cultura di civiltà millenarie, purtroppo ormai quasi totalmente

scomparse. E’ il nuovo calendario 2025

realizzato dal Raggruppamento

Carabinieri CITES del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri). Nelle immagini 12 specie in via d’estinzione tutelate dalla Convenzione di Washington che popolano i differenti biomi e dove vengono descritte peculiarità

e curiosità, unitamente alle principali minacce di sopravvivenza.

Ciascuna specie del Calendario CITES 2025 è associata ad una particolare regione geografica

che emerge in tutto il suo fascino naturalistico

