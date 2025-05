Eccellenza, play off: Elettra Marconia sconfitto dal Modica

Si mette in salita il cammino dell’Elettra Marconia verso la finale Nazionale play off per staccare il pass in Serie D. Infatti, al Michetti di Pisticci, passa per due reti a zero il Modica che si aggiudica il primo round. La settimana prossima, in terra siciliana, i lucani dovranno fare la cosiddetta rimonta contro un’avversaria sicuramente non facile e che può vantare sulle due reti di vantaggio.

Elettra Marconia-Modica, la cronaca del match

Primo tempo che termina a reti bianche con i padroni di casa che riescono a gestire la sfida. Nella ripresa, però, i siciliani trovano la rete del vantaggio. Modica che si porta sull’1-0 grazie al tiro dagli undici metri di Cacciola che rompe il ghiaccio e cambia inevitabilmente il canovaccio del match. Elettra Marconia che prova la reazione ma la difesa del Modica non si lascia sorprendere. Martinez e compagni, però, non si danno per vinti anche se nel finale il Modica trova il raddoppio con Arquin che spegne le speranze di rimonta dei lucani che settimana prossima, in Sicilia, dovranno necessariamente compiere una grande impresa.

